На территории Ханского дворца в Крыму ведутся охранные раскопки

Рядом Екатерининский рубль и медный пятак Российской империи, есть денежные знаки 20 века, но больше всего - акче Крымского ханства – так называли мелкие серебряные монеты того периода.

Эту бесценную коллекцию обнаружили при раскопках возле домика муфтия на территории ханского дворца. Кто, зачем и когда зарыл этот клад – настоящая загадка.

Среди находок последних лет - набор османских курительных трубок. Неповторимые формы, индивидуальный орнамент, каждая - настоящее произведение искусства.

Зато эту яркую изысканную роспись турецких мастеров ни с чем не спутать. Керамика из Кютахьи, одного из древнейших центров производства в Средиземноморье. До появления первых фарфоровых заводов в Германии и Австрии – именно такую посуду закупала вся европейская аристократия. И Крымские ханы были не исключением.

"Для них характерен на белом фоне синий орнамент. В основном растительный, геометрический, стилизованный. И хочу обратить ваше внимание на эти переливы. Может показаться, что этот перламутр – это просто красота. На самом деле это процесс иризации. То есть этот слой образуется на стекле, на фарфоре, на фаянсе, когда он долго находится в земле", - рассказала Ленара Чубукчиева, заместитель генерального директора ГБУ РК "Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник".

Раскопки на территории ханского дворца ведутся с 2022 года. За это время было обнаружено несколько тысяч артефактов. В этом сезоне археологи сдали в фонды Бахчисарайского музея заповедника пять сотен предметов.

На территории Ханского дворца ведутся охранные раскопки, которые предваряют масштабную реставрацию всего комплекса. Археологи изучили уже 2500 квадратных метров и сдали фонды три собрания различных артефактов. Большая часть находок была сделана на территории так называемого Персидского дворика. И здесь же открыт уникальный объект – комплекс дворцовых бань, которые ранее не были отмечены на картах.

Ученые смогли установить, что облик дворца постоянно менялся. Ханы возводили или переделывали помещения под свои нужды, а пожар 18 века частично уничтожил деревянные дворцовые постройки. На некоторых участках насчитывается до 10 культурных слоев, изучение которые продолжится уже в следующем сезоне.