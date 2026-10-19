Принц Гарри и Меган Маркл тайно развелись?

Меган Маркл и принц Гарри 15 октября вышли в свет, пообщавшись с жителями Ноттингема. Народ радостно приветствовал герцога и герцогиню Сассекских. Первое после возвращения в Британию совместное появление Меган и Гарри на публике вызвало фурор.

Но американка умудрилась спровоцировать слухи о разводе с Гарри. Меган совершила странную выходку — она появилась на людях без своего знаменитого помолвочного кольца. Как пишет RadarOnline, внимание общественности переключилось на украшения Меган: на фотографиях видно, что на ней нет бриллиантового перстня, который Гарри подарил возлюбленной перед cвадьбой в 2018 году.

Отсутствие украшения вызвало вопросы о том, что это может означать, и породило предположения о том, что Меган и Гарри якобы тайно расстались.

"Появление Меган без помолвочного кольца неизбежно должно было привлечь внимание, особенно учитывая, насколько важным было это публичное мероприятие для неё и Гарри. Тот факт, что один из самых узнаваемых символов их брака демонстративно отсутствовал, неизбежно заставил людей задуматься, действительно ли за закрытыми дверями всё настолько гармонично, как можно предположить по их совместному появлению на публике", — заявил источник в королевских кругах.

Появилась даже теория, что Меган и Гарри остаются вместе исключительно ради "бренда Сассекских". Бывший королевский дворецкий Грант Харролд предположил, что Маркл могла предпочесть фитнес-кольцо своему помолвочному украшению.

"Нет ничего необычного в том, что женщины королевской семьи появляются без своих огромных помолвочных колец. И Кейт Миддлтон, и Меган на протяжении многих лет регулярно оставляли их дома. Хотя мы не знаем наверняка, почему Меган не надела своё кольцо в Ноттингеме, я бы предположил, что причина в том, что вместо него она носила фитнес-кольцо", — отметил Харролд.

При этом экс-дворецкий признал, что решение оставить дома столь значимое украшение заслуживает внимания. "Предпочесть фитнес-трекер историческому кольцу, имеющему огромное сентиментальное значение, — довольно интересный выбор, особенно для столь знаменательного события", — пояснил он.