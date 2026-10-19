В Москве в ночь на вторник возможны первые заморозки

В Москве в ночь на вторник, 20 октября, возможны первые в этом сезоне заморозки.

Температура опустится до минусовых значений, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Заморозки до -3 прогнозируются в Подмосковье. В Москве впервые в этом сезоне столбик минимального термометра опустится до околонулевых значений", - сказал он.

Ранее стало известно, что погоду в первой половине новой недели погоду в Москве будет формировать антициклон.

атмосферное давление будет существенно превышать норму. Барический пик придется на 20 октября –767 миллиметров ртутного столба, сообщил ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.