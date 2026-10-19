В Минобороны назвали цели массированного удара по Киеву

Цели массированного удара, который нанесли минувшей ночью ВС России по Киевской области и украинской столице, назвали в Минобороны. Как сообщили в военном ведомстве, поражены предприятия военной промышленности, объекты хранения крылатых ракет и беспилотников, а также центр обработки данных.

В ведомстве уточнили, что в Киеве поражен центр обработки данных "Дата групп". Удар нанесен также по логистическому узлу "Файер Пойнт". Здесь производятся и хранятся комплектующие для ударных дронов большой дальности, а также двигатели для крылатых ракет "Фламинго".

Кроме того, в украинской столице поражено предприятие "Химволокно", производившее компоненты для боевых частей беспилотников. Удар нанесен по локомотивному депо Киев, на котором хранились крылатые ракеты "Фламинго" и комплектующие к баллистическим ракетам FP-9.

В Ирпене Киевской области целью удара стало предприятие "Планета пластик", обслуживавшее ВСУ. В Черном море, в 130 километрах юго-западнее Одессы поражен сухогруз. Морское судно перевозило грузы для украинской армии.