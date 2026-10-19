ФСБ задержала жительницу Крыма за видеосъемку объектов ПВО

Сотрудники ФСБ задержали жительницу Крыма по подозрению в госизмене.

Установлено, что женщина 1963 года рождения вела видеосъемку объектов ПВО для военной разведки Украины, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Полученная информация могла быть использована противником для дальнейших ударов по территории России.

Возбуждено уголовное дело о государственной измене. Фигурант дела заключена под стражу.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Псковской области гражданина Швеции, который планировал теракты на военных объектах.