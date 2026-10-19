Сраженный инсультом Сергей Белоголовцев: "Я ловлю себя на том, что повторяю интонации и движения больного сына"

Сергей Белоголовцев полтора года назад перенес инсульт. Причиной стали высокая рабочая нагрузка и невнимательность к своему здоровью, признается сам актер.

Шоумен говорил, что его, как и многих людей, переживших инсульт, иногда накрывало отчаяние и даже страшные мысли о самоубийстве. Справиться с этим состоянием ему помогли семья и коллеги по шоу-бизнесу, многие из которых открылись совсем с другой стороны.

Так, ведущему помогала бывшая супруга Наталья, с которой он развелся незадолго до того, как его хватил удар. Тогда в Сети даже ходили слухи, будто именно из-за расставания артиста и сразил инсульт, а экс-супруга даже не помогла бывшему мужу после случившегося.

Но в новом интервью Сергей Белоголовцев опроверг эту информацию. "У людей меняются взгляды, приоритеты, чувства слабеют, испаряются. Все всегда чем-то заканчивается. Я не считаю развод какой-то трагедией. Главное, выйти из ситуации спокойно, достойно, без эксцессов. Наташа меня не бросила, когда стало совсем тяжело, узнавала обо всем, искала лучшие клиники, фонды", - поведал шоумен в программе Бориса Корчевникова "Судьба человека".

Артист рассказал, что после инсульта начал ловить себя на том, что стал походить на сына Евгения, которому сразу после рождения поставили диагноз ДЦП и четыре врожденных порока сердца.

"Когда случился инсульт, я побывал в женькиной шкуре. Ему уже сейчас под 40 лет. Я ловлю себя на том, что иногда повторяю интонации и движения больного сына. Помню, как все было трудно тогда: ботинки надеть, куртку нацепить. Просто невозможно. Но Женька меня научил любви к жизни", - заявил Белоголовцев.

К слову, Евгений, несмотря на серьезный диагноз, катается на лыжах и играет в театре. Кроме того, он ведет блог, в котором открыто поднимает проблемы людей с ограниченными возможностями.

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