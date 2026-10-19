Появились подробности кадровых перестановок в российском правительстве

Появились подробности кадровых перестановок в правительстве, предложенных Михаилом Мишустиным на встрече с Владимиром Путиным.

Так, премьер предложил назначить министра финансов Антона Силуанова на новую должность заместителя председателя правительства. Главой Минфина он при этом останется.

Вице-премьером, курирующим транспортные вопросы, предложено назначить министра транспорта Андрея Никитина. Его, по предложению Мишустина, сменит на посту главы Минтранса Дмитрий Ядров. Сейчас он возглавляет Росавиацию.

Вице-премьером - полпредом президента в ДФО может стать губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Дмитрий Григоренко покинет пост зампреда-руководителя аппарата правительства. На его место предложена кандидатура первого заместителя министра финансов Ирины Окладниковой.