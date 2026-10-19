Умер известный ведущий Михаил Пономарев

В Сети распространилась информация о смерти известного ведущего Михаила Пономарева. Он был лицом ряда передач на телевидении.

Печальную новость сообщил телеграм-канал "Национальная ассоциация телерадиовещателей". "Умер Михаил Пономарев, российский журналист и телеведущий программ "Вести" на РТР (1991-1999) и "Новости" на ТВ-6 (1999-2001)", - значится в сообщении.

Михаилу Пономареву было 57 лет. Что стало причиной смерти телеведущего, пока неизвестно. В последнее время о нем мало что было слышно, но много лет назад он ушел из программы "Вести" из-за ряда скандалов.

Впоследствии Пономарев ехидно комментировал свое увольнение и смеялся над его причиной, которой стал… непростой нрав ведущего. "Знаете, с какой формулировкой меня отстранили? За плохой характер! За то, что постоянно вступал в дискуссии, а они никому внутри коллектива не нужны — хватает, мол, внешних проблем!" - заявил в 1999 году Михаил Пономарев aif.ru.

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