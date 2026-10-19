Овощи будут расти как на дрожжах: секрет шикарного удобрения из обычного кефира

Диетологи говорят о пользе кефира для пищеварения, косметологи – для кожи, кулинары – для теста, а агрономы – для земли. Обыкновенный кефир в сочетании с одной простой добавкой превратится в подкормку, благодаря которой овощи на грядках будут расти, как на дрожжах.

Чтобы сделать такую универсальную добавку, понадобится всего три ингредиента – кефир, вода и мед. Возьмите литр не слишком жирного кефира, 50 граммов меда и стакан чистой теплой воды. Растворите мед в воде и смешайте с кефиром. Когда кефирно-медовая смесь будет однородной консистенции, разбавьте ее водой в соотношении 1:1. Все! Подкормка с важными для огородных растений компонентами готова.

В ней есть и калий, и фосфор, и марганец, и натрий, и глюкоза с фруктозой. Как объясняет агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, такая кисло-сладкая смесь накормит растения, восполнив дефицит питательных компонентов, а также поможет справиться с болезнями и привлечет полезных насекомых.

Кефирно-медовым удобрением можно подкармливать и вершки, и корешки. Полейте грунт у стеблей огородной культуры или опрыскайте им листовые пластины. Если удобрять именно землю, то на каждое растение используйте примерно пол-литра смеси, пишет "АиФ".

Такая подкормка полезна практически для всех овощей, которые вы выращиваете на своем участке. И только перец обходите стороной – подобное сочетание его погубит.