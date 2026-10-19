Подробности исчезновения юной шахматистки после турнира в Екатеринбурге

12-летняя шахматистка пропала после турнира в Екатеринбурге.

Соревнования проходили 18 октября в торговом центре "Veer Mall". Игра была очень напряженной. телеграм-канал Ural Mash пишет, что школьница проиграла несколько партий. После турнира девочка на эмоциях выбежала из торгового центра в легкой обуви и без верхней одежды.

Мать девочки сразу же заметила отсутствие дочери и обратилась на горячую линию отряда "ЛизаАлерт" и в полицию, передает "Интерфакс".

Telegram-канал "112" пишет, что девочку уже нашли, она в полиции. Известно, что девочка принимала участие в шоу "Вундеркинды" и "Лучше всех!".