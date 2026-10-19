Марко Рубио осадил журналиста, задавшего некорректный вопрос о президенте России Владимире Путине. Госсекретаря США попросили представить доказательства готовности российского лидера к мирным переговорам по разрешению украинского конфликта.

Госсекретарь США пояснил журналисту, что речь идет не об уголовном деле, в котором требуются доказательства. Это дипломатия, а в дипломатии надо продолжать попытки, заявил глава американского госдепартамента.

Дональд Трамп ранее обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в нежелании завершить конфликт. Украинский лидер использует российские нефтеперерабатывающие заводы в качестве мишеней, а в результате страдают мировые рынки топлива, в том числе в США.