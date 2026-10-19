Виктория Исакова отметила юбилей с Федором Бондарчуком

Недавно в Сети распространилась информация, будто Федор Бондарчук увлекся актрисой Викторией Исаковой, которая недавно овдовела.

12 октября одной из самых востребованных отечественных актрис Виктории Исаковой исполнилось 50 лет. Но лишь на днях коллеги устроили для юбилярши праздничный капустник в Театре имени Пушкина, где она служит 25 лет. Пышное торжество прошло после спектакля с участием актрисы.

В представлении участвовала даже десятилетняя дочь Виктории Варвара от режиссера Юрия Мороза. Со сцены она сыграла матери на флейте. Исакова так расчувствовалась, что со слезами на глазах поднялась к дочери и обняла ее.

Затем все отправились в фойе театра, где гостей ждал праздничный фуршет. Именно там особо наблюдательные фанаты заметили Федора Бондарчука, передает "КП". Тот держался в стороне, но не прятался от камер.

Ранее журналистка Божена Рынска со ссылкой на свои источники сообщила, что отношения Бондарчука и Исаковой более чем серьезные, они даже вместе ходят в гости. Она дала понять, что у них может быть все хорошо, если Федор Бондарчук не изменит Виктории Исаковой и "не испортит все".

Отметим, что сами Бондарчук и Исакова пока не прокомментировали слухи о любовных отношениях. К слову, год назад Виктория овдовела. Режиссер Юрий Мороз скончался в возрасте 68 лет после борьбы с онкологическим заболеванием.

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