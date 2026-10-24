Кейт Миддлтон и принц Уильям разругались из-за Гарри: дворцу не удалось скрыть скандал

Кэтрин всё больше разочаровывается в муже из-за его отказа примириться с младшим братом. Гарри и Уильям уже давно могли бы объединить силы и работать на благо монархии, но оба продолжают упрямиться и наносить тем самым вред короне.

Миддлтон, пытаясь убедить мужа сделать шаг на встречу герцогу Сассекскому, не сдержала эмоций и вспылила. Во дворце вспыхнул скандал. Уильям не понимает жену, ведь он прежде всего старается защитить ее. Гарри в своих интервью и мемуарах опорочил честь Кейт, и это Уильям простить не может, даже не смотря на то, что сама принцесса отпустила обиды.

Дворец пытался скрыть семейный скандал, но во время публичных выходов заметно, что между Кейт и Уильямом не все гладко. Журналисты пытались понять, что происходит, и в итоге свет на ситуацию пролил один из приближенных пары. Источник сообщил RadarOnline, разногласия между Уэльскими достигли пика в преддверии 30-й годовщины гибели принцессы Дианы, которая будет отмечаться в августе 2027 года.

"Кэтрин всё сильнее беспокоит то, что затянувшееся отчуждение негативно сказывается на обеих семьях и подрывает надежды на примирение. Она считает, что бесконечное ожидание, пока братья самостоятельно уладят свои разногласия, практически ни к чему не привело. Кэтрин известна в королевской семье как дипломат и миротворец, и она всё решительнее настроена способствовать возобновлению диалога между Уильямом и Гарри", — сообщил инсайдер из дворца.

Конфликт между Уильямом и его женой приобрёл ещё большее значение после того, как Гарри и Меган вернулись из Калифорнии вместе с детьми. Присутствие Сассекских в Великобритании вновь породило предположения о том, что возвращение на родину может способствовать восстановлению общения между братьями.

Однако приближающаяся 30-я годовщина смерти Дианы стала ещё одним источником беспокойства. Гарри и Меган разрабатывают телевизионный проект, посвящённый памяти принцессы, тогда как Уильям отказался от предложений принять участие в другом аналогичном проекте.

Кэтрин же обеспокоена тем, какой пример продолжающийся конфликт подаёт её собственным детям — 13-летнему принцу Джорджу, 11-летней принцессе Шарлотте и восьмилетнему принцу Луи.

"Кейт считает, что стабильность семьи важнее, чем бесконечное сохранение старых обид. Но упрямство Уильяма и его нежелание даже рассматривать такую возможность привели к тому, что между супругами возникли ссоры из-за перспективы примирения с Гарри", — отметил источник.