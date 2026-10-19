Лидеры ЕС решили игнорировать заявления Трампа по Украине

Дональд Трамп играет на публику, чтобы заручиться поддержкой электората. Так объяснили заявления американского президента в отношении Украины лидеры, дипломаты и чиновники Европейского союза. Они решили не обращать внимания на его высказывания, пишет Politico со ссылкой на неназванных чиновников ЕС.

Как пишет издание, республиканцы на промежуточных выборах 3 ноября могут потерять места в палате представителей и Сенате. Это помогает объяснить дизельную сделку с Россией и требования президента к Киеву прекратить наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, считают авторы.

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 9 октября договорились о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. В ЕС заявили, что в Европе давно привыкли к капризам Трампа - однако они не должны становиться поводом для пересмотра общеевропейского политического курса.