Зеленский обозначил сроки президентских выборов на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал сроки президентских выборов в стране. Как заявил глава киевского режима в интервью телеканалу NBC News, голосование пройдет через полгода после окончания конфликта.

Зеленский считает, что Украина за шесть месяцев сможет принять необходимые законы и подготовить инфраструктуру к проведению выборов. Украинский лидер добавил, что готов уложиться и за 60 дней – при условии, что Россия согласится полностью остановить боевые действия.

В Кремле ранее уже комментировали предложение киевского режима заключить 60-дневное перемирие – якобы для того, чтобы позволить провести на Украине выборы. Дмитрий Песков отметил, что Киеву эти два месяца нужны для передышки. По словам представителя Кремля, выборы на Украине проводить не собираются.