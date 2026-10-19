Страны НАТО начали подготовку к возможному военному конфликту с Россией

Страны НАТО начали обсуждать потребности в вооружениях и финансировании на случай возможного военного конфликта с Россией.

Члены альянса планируют определить показатели боеспособности по пяти ключевым вопросам до 2029 года, сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

Также союзники намерены рассмотреть мер поддержки США и Великобритании, обладающих ядерным оружием.

Ранее генсекретарь НАТО Марк Рютте заверил, что альянс не видит исходящей от России угрозы, однако он должен быть готов к возможному противостоянию.