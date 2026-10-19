Наташа Королева сообщила об отъезде сына из России

Наташа Королева расстается с единственным сыном. Архип Глушко принял решение покинуть Россию.

Об отъезде наследника сообщила журналистам сама популярная исполнительница. Как объяснила Наташа Королева, Архип нашел работу в Японии и теперь подготавливает все необходимые документы, чтобы перебраться в Страну восходящего солнца.

"Сейчас делает визу рабочую. Наверное, на год точно. Сын говорит на японском, преподает на японском, ему нравится эта страна. Ничего не рассказывает. Говорит: "Мама, мне нравится", - сообщила Наташа Королева в программе "Ты не поверишь!".

Отметим, что Архип Глушко окончил магистратуру МГИМО по экономической специальности, а до этого он получил образование в Высшей школе экономики на факультете востоковедения, знает английский и японский языки. "Пусть поедет, получит опыт", — поддержала наследника Наташа Королева. При этом артистка не скрывает, что переживает за сына.

Неизвестно, будет ли сопровождать Архипа его супруга Анна Волынкина, более известная под звучным псевдонимом Мелисса Фокс. Напомним, Архип и Мелисса встречались почти пять лет. Какое-то время влюбленные жили у Королевой, но Наташа быстро отселила парочку в съемную квартиру на окраине Москвы. Так певица решила научить сына и его избранницу самостоятельности. С тех пор Глушко-младший на шее у родителей не сидит.

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