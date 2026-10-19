Российские войска продолжают выполнять задачи специальной военной операции. Подразделения группировки "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Омельник в Запорожской области, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве добавили, что во время боев за Омельник был взят под контроль крупный район обороны ВСУ площадью более 27 квадратных километров. Зачищено свыше 400 строений. Противник потерял свыше роты живой силы, более 30 наземных роботизированных комплексов и 75 тяжелых гексакоптеров типа R-18.

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение цехам сборки и хранения дальних беспилотников. Удары нанесены по пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников. Средства ПВО сбили 405 украинских дронов в зоне СВО.