Врачи давали больной раком Алене Савкиной два дня: опухоль затронула легкие, перикард, диафрагму

Алена Савкина призналась, что борется с раком. Болезнь уже дошла до четвертой стадии. Поддерживают звезду реалити самые близкие — мама, сестра и дети. Рапунцель-младшая воспитывает двоих сыновей и дочку.

Полтора месяца Алена пробыла в столичном онкоцентре. А в минувшие выходные ее отпустили домой. Савкина вышла на связь с поклонниками и раскрыла подробности болезни.

По словам звезды "Дома-2", в больницу она попала уже в крайне тяжелом состоянии. "Я приехала с биопсией в больницу, я была в очень плохом состоянии — мне давали два дня. Срочно под химию сразу. Как так вышло? За месяц, пока я ждала биопсию, опухоль выросла на 5 см: из 10 стала 15 см, передавила все мои вены, затронула легкие, перикард, диафрагму — в общем, всю грудную клетку, образовала тромб в шее", — поделилась многодетная мама.

Сейчас Алене лучше, она может дышать, разговаривать и ходить. Но лечение продолжается, она прошла только первый этап. Врачи пока не берутся давать прогнозы, даже о дальнейшем лечении Савкина пока не знает, она ждет результаты очередного обследования.

"Теперь предстоит сделать ПЭТ-КТ, которое будет очень важным для меня. Там я узнаю, как опухоль отреагировала на первое лечение, и смогу говорить о прогнозах и лечении дальше", — написала Рапунцель-младшая на своей странице в соцсети.

Выпускница "Дома-2" признается, что ей очень тяжело, сдают нервы. Алена много плачет, но старается держаться. "Тело триггерами помнит моменты, когда я не могла подняться, просто рыдала, лежала и все. И сейчас я понимаю, что, если кто-то меня об этом спросит, у меня потекут слезы", — призналась Алена.