В Национальном центре "Россия" проходит финал конкурса "Родная игрушка"

Праздник для детей и новые возможности для предпринимателей. В Национальном центре "Россия" сегодня финальный день масштабного конкурса "Родная игрушка".

В нём приняли участие тысячи дизайнеров, разработчиков и производителей - частные лица и крупные компании из 89 регионов. Работы победителей получат поддержку партнёров конкурса - идеи воплотятся в жизнь, новые игрушки появятся в продаже по всей стране, их направят в детские сады и школы.

Организаторы уверены: новинки способны отвлечь детей от гаджетов. А игрушка - это не просто развлечение, но и инструмент воспитания, способ передачи традиций и культурная связь поколений