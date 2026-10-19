Лидер французской партии "Патриоты" и кандидат в президенты Флориан Филиппо призвал немедленно прекратить помощь Украине из-за массовых беспорядков в стране.

По его словам, Франция утопает в хаосе и погромах, а президент Украины Владимир Зеленский потребовал от стран ЕС еще 70 миллиардов евро, из которых 13 миллиардов евро придется заплатить Парижу.

Сложившаяся ситуация выгодна президенту Франции Эммануэлю Макрону и олигархии – они хотят воспользоваться случаем и установить диктатуру.

"Мы же, напротив, хотим положить конец хаосу, наконец решить коренные проблемы и вернуть власть народу Франции! Для этого мы требуем принятия плана чрезвычайных мер", - написал Филиппо в соцсети X.

В качестве мер, необходимых для стабилизации ситуации, политик предложил немедленную отставку Макрона, выход из ЕС и прекращение финансирование Украины со стороны Франции. Последняя мера, в частности, позволит перенаправить миллиарды евро на нужды страны и поддержку сельскохозяйственных работников.

В прошлые выходные в Париже и во многих городах Франции вспыхнули массовые протесты из-за роста цен на топливо и снижения покупательской способности населения.