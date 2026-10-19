"Может жить, а может нет": медик сообщил о состоянии Дмитрия Диброва

Состояние здоровья Дмитрия Диброва оставляет желать лучшего. К такому выводу пришел медик.

Еще несколько лет назад популярного телеведущего сразил микроинсульт. С тех пор шоумена призвали срочно менять образ жизни. Медицинские анализы выявили у телеведущего серьезные проблемы, которые могут негативно влиять на состояние сердечно-сосудистой системы.

"Буквально в ближайшие пять лет мы можем говорить о том, что Дмитрий Дибров может жить, а может нет", — заявил медик в эфире шоу "Пере-зарядка".

Специалисты выявили у шоумена повышенный уровень гомоцистеина, в результате чего в крови возрастает риск повреждения сосудов и развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, тревогу вызывает и показатель холестерина, значительно превышающий норму. "Это то, что повышает риски инфаркта, инсульта очень сильно", — подчеркнул врач.

Напуганный негативными перспективами Дмитрий Дибров срочно взялся за себя. Ему помогает новая возлюбленная, нутрициолог Екатерина Гусева. Она пропагандирует здоровое сбалансированное питание без жестких ограничений. Под влиянием избранницы Дмитрий Дибров заметно похудел и помолодел.

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