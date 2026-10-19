Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин открыл после реставрации две школы искусств в районе Хамовники. Тысяча 200 учеников получили новое пространство, где они смогут заниматься музыкой и живописью. Специалисты не только отремонтировали историческое здание, но и восстановили утраченные элементы декора.

На Пречистенке вновь звучит музыка — после масштабной реставрации открылось историческое здание Поливановской гимназии, где уже более 70 лет работают детская музыкальная школа имени Мурадели и художественная школа имени Серова. Фасадам и залам усадьбы 18-19 веков вернули былое великолепие, воссоздали оселковый мрамор, скульптуры и лепной декор, восстановили паркет и чугунную лестницу.

"Наметили большую программу по обновлению музыкальных школ, школ искусств в Москве. Эта программа практически пришла к завершению. 160 школ в Москве реконструировано, десятки тысяч нового оборудования, десятки инструментов закуплено. И вот одна из таких жемчужин - ваша школа. Так что поздравляю что вы здесь учитесь", - сообщил Собянин.

Школьный концертный зал с его уникальной акустикой по праву входит в число лучших камерных площадок столицы. В музыкальной школе обновили более 800 единиц оборудования и инструментов - высококлассные рояли, профессиональная акустическая система, передовая механика сцены.

Художественная школа получила эргономичные мольберты и продуманную систему хранения полотен. Реставраторы проделали колоссальную работу. Раскрыли заложенные дверные проёмы, устроили дополнительные лестницы и пандусы, заменили инженерные системы.

История этого места уникальна. В конце 19 — начале 20 века здесь располагалась частная мужская гимназия Поливанова, из стен которой вышли Валерий Брюсов, Максимилиан Волошин, Андрей Белый, художник Александр Головин. Своих сыновей сюда отдавали Лев Толстой, Островский и Достоевский. Сегодня богатейшая культурная традиция продолжается — в обновлённых залах вновь звучат инструменты и кипит творческая жизнь.

Поливановская гимназия — лишь часть масштабной программы обновления социальных объектов Хамовников. Здесь уже отремонтированы поликлиники и библиотеки, обустроены дворы и парки, завершается превращение Лужников в крупнейшую спортивно - рекреационную зону столицы.