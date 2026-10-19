Два человека пострадали в результате ДТП у Курского вокзала в Москве. В аварию попал мотоцикл и сразу несколько машин.

Накануне поздно вечером автомобиль каршеринга двигался по внутренней стороне. В какой-то момент начал разворачиваться. И не уступил дорогу мотоциклу. От удара байкер и его пассажирка отлетели на встречную полосу. Где их чуть было не задавила Тойота.

Водитель успел среагировать в последнюю секунду. Пострадавшие сейчас в больнице. Мотоцикл с места аварии увозили на эвакуаторе. Он получил серьезные повреждения. Все обстоятельства аварии сейчас устанавливаются.