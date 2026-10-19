Десятки московских колледжей распахнули свои двери

Более 50 колледжей Москвы распахнули свои двери в минувшие выходные. Благодаря этой акции абитуриенты смогли познакомиться с профессиями, которые сейчас представлены на рынке труда. Выбор большой - от управления роботами до транспорта и медицины.

С помощью эндоскопа почти с медицинской точностью можно определить исправен ли автомобильный двигатель. Если у этих ребят машина не заводится - для них это точно не проблема. Первым делом учатся определять неисправность. Вот, к примеру, разряжена аккумуляторная батарея. И работают они не с макетами, а с настоящими автомобилями - реальными, которые на ходу. Так что учатся решать именно те проблемы, которые появляются в обычной повседневной жизни"

Заменить резину, сделать сход-развал, разобрать и собрать коробку передач - всё это в программе. Никита Суворов пока только собирается поступать в колледж, но уже на экскурсии преподаватели дают будущему абитуриенту возможность погрузиться в процесс.

У студентов московского автомобильно-дорожного колледжа с первого курса - упор на практику. Со второго курса можно выбрать индивидуальный план и совмещать учёбу с работой.

"У нас достаточно часто истории, когда ребята окунаются в производственные процессы, ходят на практику и по окончании открывают какие-то свои мастерские. И вот, допустим, в том году у нас один из студентов открыл свой детейлинг-центр, и он сейчас уже перерос в сеть", - рассказал Роман Фомин, директор ГБПОУ МАДК им. А.А. Николаева.

А в лаборатории Московского государственного образовательного комплекса будущие фармацевты углубленно изучают химию и проводят опыты. А ещё здесь готовят машиностроителей, мастеров по работе со станками ЧПУ, операторов БПЛА. Дополнительно выпускник получает до пяти рабочих квалификаций:

"Под каждое предприятие, если мы говорим о целевом партнере, мы подбираем необходимый именно ему набор квалификаций. А это серьезно расширяет возможную линейку доп. квалификаций выпускника и, конечно же, повышает его стоимость на рынке", - сообщила Наталья Еремина, директор Московского государственного образовательного комплекса.

На деле всё просто: чем больше умеешь, тем больше тебе доверяют и тем выше ценят. А такие специалисты без работы не остаются.