Глава Минздрава назвал одну из главных угроз здоровью населения

Две трети населения Земли к 2025 году будут страдать ожирением. Борьба с ним – ключ к снижению бремени других неинфекционных заболеваний, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

По словам Мурашко, привнесенная в общественное сознание идея бодипозитива сегодня уже непопулярна. И можно откровенно называть вещи своими именами: не лишним весом, а ожирением. Соответственно, пациенту надо давать рекомендации по лечению ожирения.

Как сказал министр на XXI Национальном конгрессе терапевтов, ожирение занимает одну из лидирующих позиций в списке угроз во всех странах мира. По прогнозу к 2050 году 60% взрослых и почти треть детей может иметь избыточный вес и ожирение. Причины - рост калорийности рационов, низкая физическая активность, модифицированные продукты. Кроме того, глава Минздрава упомянул снижение количества часов физкультуры в школах, стресс и ухудшение сна, передает "Интерфакс".