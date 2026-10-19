Ракова анонсировала масштабный осенний фестиваль колледжей

С 24 октября по 1 ноября в Москве состоится интерактивный фестиваль "Город профессий". На базе 43 образовательных организаций школьники смогут ознакомиться с востребованными специальностями и получить практические навыки под руководством экспертов. Мероприятие направлено на осознанный выбор будущей карьеры и прямое знакомство с потенциальными работодателями.

Как сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, для учащихся подготовили более 300 мероприятий, охватывающих ключевые отрасли экономики: от промышленности и ИТ до креативных индустрий и сферы гостеприимства.

"Выбор профессии — серьезное решение, которое предстоит принять каждому подростку. Важно, чтобы оно основывалось не только на представлении о специальности, но и на собственном опыте. Такой формат помогает школьникам увидеть профессию изнутри и понять, какое направление действительно им подходит", — подчеркнула Ракова.

На 11 флагманских площадках участники смогут попробовать себя в деле.