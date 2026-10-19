Горбенко: турнир "Победа" мотивирует детей записываться в секции и заниматься спортом

В столице на площадке Дворца гимнастики Ирины Винер состоялся масштабный международный турнир по греко-римской борьбе "Победа". Соревнования объединили около тысячи юных атлетов в возрасте от пяти до 16 лет из России и зарубежных стран, став значимым событием в рамках Года единства народов России.

Заместитель мэра Москвы Александр Горбенко подчеркнул, что турнир уже стал доброй традицией для столицы и выполняет важнейшую объединяющую миссию.

"Спортсмены продемонстрировали на коврах потрясающую технику, характер и волю к победе, подарив болельщикам множество зрелищных схваток. На эти соревнования в Москву приехали ребята из других стран, включая Кубу, Китай, Турцию, Казахстан и Азербайджан. Проводить такие турниры крайне важно для развития греко-римской борьбы не только в России, но и в мире. Они создают необходимый соревновательный опыт для атлетов и мотивируют детей записываться в секции и активно заниматься спортом", — отметил вице-мэр.

В ходе турнира было разыграно 35 комплектов наград в пяти возрастных группах. Иностранные делегации показали высокий уровень подготовки, завоевав девять золотых медалей. В командном зачете трех возрастных групп из пяти победу одержала сборная команда Москвы.