"Дерутся, ругаются": Анита Цой рассказала об отношениях Стаса Михайлова с женой

Недавно супруга певца Стаса Михайлова Инна сообщила, что они больше не вместе. О том, что происходит между ними, рассказала певица Анита Цой.

О том, что они расстались, Инна Михайлова объявила на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм". Кроме того, она назвала супруга "человеком-фейком" и подчеркнула, что к нынешнему образу Стаса Михайлова не имеет никакого отношения. А позднее Инна уточнила, что "измен не было".

В близком кругу поговаривают, что отношения просто изжили себя. Другие же утверждают, что Инна не смогла смириться с тем, что Стас "начал выходить из-под контроля". Дело в том, что недавно он сменил команду, с которой работает. По слухам, Инне новый состав не понравился.

Ситуацию прокомментировала Анита Цой, которая близка к семье Михайловых. "Конкуренция очень сильно обострилась, резко у всех начались какие-то разводы, все дерутся, ругаются. Прайс на нашу популярность зависит от черного пиара", - для начала отметила артистка.

Далее она призналась, что не может поверить, что Стас и Инна Михайловы развелись. А вот то, что Инне может не нравиться новый имидж мужа, Анита допускает. "То, что Стас внешне поменялся, — это есть такой момент. Для Инны это, наверное, страсти-мордасти, потому что она любит другого Стаса. Себе представляла и одевала его по-другому. Я хочу, чтобы у ребят все было хорошо", - высказалась Анита Цой в беседе со "Звездачем".

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