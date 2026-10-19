Песков: Беспорядки в Европе граничат с хаосом

В Кремле прокомментировали ситуацию в охваченных волнениями европейских странах. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, беспорядки в Европе фактически граничат с хаосом.

Представитель Кремля отметил в беседе с журналистами, что беспорядки затронули не только крупнейшие города Франции. Они уже перекинулись на Италию и другие страны Европы. Впрочем, отметил Песков, это внутреннее дело стран ЕС, передает ТАСС.

По данным итальянской ассоциации предпринимателей Confcommercio Milano, ущерб магазинам и заведениям в центре Милана в результате беспорядков в минувшую субботу превысил 700 тысяч евро. Уточняется, что первоначальная оценка включает как материальный ущерб, так и упущенную выручку из-за досрочного закрытия торговых точек.