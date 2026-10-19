Отец раскрыл правду о браке Костенко и Тарасова

Анастасия Костенко стала третьей женой Дмитрия Тарасова. К ростовской красавице футболист ушел от Ольги Бузовой, выгнав певицу из дома и отобрав все подарки. Поговаривали, что модель спортсмен встретил в ресторане и сразу влюбился.

Бузова тогда публично рассказала о расставании, назвав Костенко разлучницей. Певица говорила, что крах брака стал для нее полной неожиданностью. Много лет Ольга не могла оправиться после разрыва. После пережитого потрясения она до сих пор не встретила человека, которому смогла бы довериться.

Анастасия и Дмитрий за это время стали многодетными родителями. В паре царит любовь и взаимопонимание. О том, как друзья и знакомые семьи Костенко отнеслись к замужеству Анастасии, рассказал ее отец Ярослав. Модель выросла в маленьком городке в Ростовской области, и вполне ожидаемо, что люди там могли сплетничать о свалившейся на землячку славе.

По словам Ярослава, он не считал дочь разлучницей, ведь знал, как на самом деле она сблизилась с футболистом. И все близкие Костенко люди тоже поверили Насте.

"Как это воспринимал? Хотел доказать людям, что это неверная информация. По крайней мере, в моем окружении так не считали. Я переживал о том, что про тебя люди говорили. Но кто тебя знал, так не считали. Все твои друзья, мои друзья так не считали", — заявил Ярослав в интервью дочери.

Беседу с отцом Анастасия сняла на видео в рамках шоу "Ставки на любовь". Мужчина также рассказал, как относится к зятю. Оказалось, что отец очень сильно переживает, когда узнает о ссорах в семье дочери, но при этом в ее отношения с мужем не вмешивается.

На вопрос о том, что Ярослав не простит зятю, он ответил четко. "Если будет руку поднимать, изменять. Бить нельзя. Думаю, такого не будет", — отметил Костенко.

При этом Ярослав не захотел говорить вслух, что ему не нравится в браке дочери. "Это ваш брак, сами совершайте ошибки. Если что-то не нравится, могу тебе сказать, Диме не говорю", — признался он.