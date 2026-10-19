В НАТО заявили о кризисе ПВО альянса

Система противовоздушной обороны НАТО испытывает нехватку всего. Альянсу нужны современные средства командования и контроля, спутники и радары, а также правильный набор перехватчиков для поражения целей. Это очень большой вызов, заявил замглавкома натовскими воздушными силами Гийом Тома.

Тома напомнил в интервью брюссельскому порталу Rapporteur, что альянс постепенно преобразовал миссии воздушной полиции альянса в Прибалтике, Бенилюксе, на Балканах и в Исландии в единую систему ПВО с охватом на 360 градусов. Однако этой системе не хватает в первую очередь средств обнаружения и перехвата воздушных целей.

Представитель натовского командования пояснил, что, помимо изменения системы командования, новая миссия ПВО не получила дополнительных военных ресурсов. Нет также штабных средств, которые бы обеспечили лучшее взаимодействие различных компонентов ПВО.