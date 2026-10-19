Фото беременной Наталии Орейро появилось в Сети

Наталия Орейро прославилась в России после того, как на экраны вышел сериал "Дикий ангел". Актриса несколько раз посещала нашу страну, выступала с концертами, неизменно имея оглушительный успех. С тех пор прошло много лет, однако актриса продолжает сниматься в кино, участвовать в рекламных кампаниях, а также продвигать собственный бизнес.

Что касается личной жизни, то почти 25 лет она состоит в союзе с аргентинским рок-музыкантом Рикардо Мольо. 13 лет назад у пары родился сын Мерлин Атауальпа.

Примечательно, что актриса тщательно скрывала беременность, а впоследствии и лицо сына. Лишь недавно Наталия начала выкладывать в Сеть фото и видео с ним. А теперь на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Орейро опубликовала фото, на котором предстала с большим животом.

Таким образом актриса поздравила женщин с Днем матери. "Быть матерью — значит иметь сердце, которое не знает границ. Счастливого и смелого дня!" - пожелала артистка, которой, к слову, в следующем году исполнится 50 лет.

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Ранее Наталия рассказала, что у мальчика нет гаджетов. Она уверена, что у него еще будет время их постичь. Зато у ребенка есть много других увлечений. Например, он играет в шахматы и работает по дереву.

А еще всей семьей они любят ходить в кино и смотреть старые фильмы, а потом обсуждать их. Кроме того, Наталия постаралась привить сыну любовь к России. Она рассказала, что Мерлин подготовил для итоговой школьной выставки проект, посвященный нашей стране.

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