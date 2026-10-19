Галустян рассказал, почему на самом деле ушел из семьи: "Многие думают, что Лилия увела меня"

Михаил Галустян в прошлом году развелся с женой Викторией, в браке с которой прожил 18 лет. Супруги воспитывали двоих дочерей, девочкам сейчас 16 и 14 лет. Причину развода ни юморист, ни его жена не называли. Михаил лишь заявил, что "иногда жизнь меняет свои сценарии".

Что имел ввиду Галустян стало понятно, когда он начал выходить в свет с 35-летней визажисткой Лилией Киосей. Оказывается, юморист тайно женился на коллеге по съемочной площадке. Скрытность Галустяна породила множество слухов. Поговаривали, что новая избранница юмориста разрушила его союз с Викторией.

В интервью Лауре Джугелия актер решил раскрыть правду. Он рассказал, что давно познакомился с Лилией на съемках. По словам Галустяна, из семьи он "ушел в никуда", а его отношения с Киосе начались позже. Они просто общались, и только после развода Михаил сблизился с визажисткой.

"Многие думают, что Лилия увела меня из семьи, потому что они думают, что она та визажистка Милена. Людей можно понять, потому что некоторые читают по верхушкам заголовков, не вдаваясь в подробности. И я посчитал важным объяснить это. Ну, мужчина — он же не баран, которого за веревку можно взять и утащить. Лиля никого не уводила. Мы начали встречаться намного позже. После развода я ушел в никуда", — подчеркнул Галустян.

Спустя полгода отношений комик сделал возлюбленной предложение. "Я понял, что очень сильно полюбил этого человека. И она мне отвечает взаимностью. Мы как родственные души с ней. Моя любовь", — поделился Михаил.

Отметим, что о новой жене Галустяна известно немного: она родилась в простой семье в Архангельской области, в городе Коряжма. Старший брат Лилии Дмитрий — священник, настоятель храма святителя Николая Мирликийского в Отрадном.

Киося пережила развод. Ее первым мужем был артист мюзикла "Шахматы" Андрей Федоров. Уже несколько лет девушка работает визажистом на известных телешоу и знакома со многими знаменитостями.

Галустян и Киося, по словам приятелей юмориста, впервые встретились три года назад в Китае. Она была его визажистом на съемках шоу "Сокровища императора". "Миша сразу влюбился, она очень эффектная девушка. Сейчас он называет Лилю "самой большой любовью своей жизни"", — говорили друзья артиста.