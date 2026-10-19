Переговоры по эвакуации гражданского населения Алешек ведет Украина с Россией. Идет согласование последних деталей относительно обеспечения режима тишины и эвакуации всех желающих, заявил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Правозащитник утверждает, что переговоры идут непросто. Лубинец выразил надежду, что практические результаты обсуждения все же появятся.

О ситуации в Алешках ранее сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, ВСУ стирают Алешки с лица земли. План Киева - последующее создание плацдарма на левом берегу Днепра. ВСУ круглосуточно наносят удары по Алешкам, при этом Киев пытается обвинить в этом Вооруженные силы России.