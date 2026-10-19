Кремль объяснил кадровые перестановки в правительстве

Кадровые перестановки в федеральном правительстве носят характер обычного рабочего процесса. На это указал в понедельник, 19 октября, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как подчеркнул официальный представитель Кремля, председатель правительства Михаил Мишустин "продолжает работу и инициирует те изменения, которые он считает необходимыми для продолжения эффективной деятельности кабинета министров". При этом все вице-премьеры будут исполнять свои обязанности до издания соответствующих кадровых указов президента.

Также Песков напомнил, что покидающие свои должности заместители главы кабмина "внесли большой вклад в работу правительства". С учетом этого Мишустин выдвинул их на соискание государственных наград — российский лидер Владимир Путин поддержал эту инициативу, сообщает ТАСС.

Ранее на утверждение Государственной думы были представлены кандидатуры пяти новых членов правительства — четырех новых вице-премьеров и министра транспорта. Дмитрия Григоренко, как ожидается, сменит Ирина Окладникова, Юрия Трутнева — Олег Кожемяко, Виталия Савельева — Андрей Никитин, руководящий сейчас Минтрансом. Вакантное место министра транспорта предлагается передать руководителю Росавиации Дмитрию Ядрову.

Также предложено учредить должность вице-премьера для министра финансов Антона Силуанова. Пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков подчеркнул, что Антон Германович имеет в этой сфере огромный опыт и продолжит курировать финансы с учетом особого значения обеспечения финансовой устойчивости, сбалансированности бюджета и эффективности расходов.

В пресс-службе нижней палаты российского парламента уточнили, что совет Госдумы уже 19 октября проведет внеочередное заседание, чтобы установить процедуру и порядок рассмотрения указанных кадровых вопросов.