Еврокомиссия отклонила предложение Соединенных Штатов возобновить закупки газа из России в контексте украинского урегулирования. Об этом рассказала в понедельник, 19 октября, представитель высшего исполнительного органа Европейского союза Паула Пинью.

Источники The New York Times ранее утверждали, что Вашингтон рассматривает возобновление закупок российского природного газа европейскими странами в качестве одного из элементов плана урегулирования конфликта на Украине.

По словам чиновницы, позиция официального Брюсселя по закупкам российских энергоносителей осталась неизменной: Еврокомиссия не намерена отменять санкции в отношении России до завершения конфликта на Украине.

Свою жесткую позицию ЕК мотивирует якобы объективной необходимостью поддерживать "скоординированные санкции" против России, чтобы вынудить российские власти согласиться на уступки киевскому режиму.

Между тем вице-премьер Александр Новак в интервью "Вестям" заявил, что Европа не сможет покрыть дефицит газа без российских энергоносителей, поскольку "и Ормузский пролив закрыт, в Катаре завод останавливался в результате атак в марте". Политик подчеркнул, что европейские лидеры "стреляют себе в ногу", а платить за это придется налогоплательщикам в странах ЕС. Уже сейчас очевидно, что Европе придется туго наступающей зимой, так как запасы газовых хранилищ значительно ниже среднего показателя за предшествовавшие годы.

Эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отметил в интервью ТАСС, что отказ от российского газа обошелся особенно дорого Германии, которая прежде не только получала дешевое топливо для собственных нужд, но и зарабатывала на его поставках в другие европейские страны.