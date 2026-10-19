Илон Маск решил подарить по акции SpaceX каждому ребенку в Америке

Каждый ребенок в США получит по одной акции компании SpaceX. Так решил основатель компании, богатейший человек планеты Илон Маск.

Как уточнил миллиардер в соцсети X, он направит акции детям в 2027 году. Каков будет механизм передачи, Маск не уточнил – заявив, что это только начало. SpaceX вывела на рынок свои акции в июне этого года.

Кроме того, сообщается, что руководство другого американского технологического гиганта - Anthropic — планирует передать 5% своих акций в собственный "фонд общественного блага". Фонд будет распределять их некоммерческим организациям и различным группам населения.