После инсульта актриса Елена Кондулайнен оказалась никому не нужна

Несколько лет назад Елену Кондулайнен разбил инсульт. Актриса смогла восстановиться, вот только вернуться в профессию у нее не получается.

Елене Кондулайнен потребовалось полтора года и миллионы рублей, чтобы снова зажить нормальной жизнью. Все заботы об артистке взяли на себя ее сыновья. Она не скрывает, что после инсульта училась заново ходить и говорить. И ей это удалось!

"Я танцую, играю на гитаре и пишу новые песни. Гуляю с финскими палочками, кручу дома педали, делаю свою часовую зарядку, хожу по театрам, веду активный образ жизни. Я могу говорить о продолжении своей актерской деятельности...", - заявила Елена Кондулайнен.

Вот только пока артистка так и не смогла вернуться в профессию, передает "Мир новостей". Родной Театр Луны (ныне Театр на Малой Ордынке) предложил ей вый­ти на заслуженный отдых. Сама артистка крайне расстроена такой перспективой, ведь она уверена, что могла бы еще послужить.

"Я считаю, что театр вполне мог бы дать мне небольшую роль, для того хотя бы, чтобы проводить на пенсию как заслуженного работника, как в фильме "Старики-разбойники", с почестями и с хорошими пожеланиями. Я это заслужила, а не бесславное тихое некрасивое насильственное покидание стен", - заключила актриса.

Ее поддержала Лариса Лужина, которая в силу возраста почти не получает рабочих предложений, хоть и готова к работе. По словам артистки, она каждый день ждет звонка. "Я считаю, что тем, кто занимается кино и театром, надо поддерживать своих. Надо, чтобы было сопереживание со стороны здоровых людей. И если кто-то может помочь тем, кто сумел выстоять и выкарабкаться из тяжелой болезни, то помогите. Протяните руку! Иначе это безразличие... оно может убить человека..." - заключила Лужина.

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