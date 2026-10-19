Дочь-бодибилдерша Шукшиной побила сына-фрика Яковлевой: а он и рад

Денис Шальных долгие годы считался самым несносным звездным наследником. Его называли фриком, отмечая, что многочисленными татуировками и шрамами сын Елены Яковлевой уродует себя. Но теперь у мужчины появился достойный конкурент.

Хрупкая красавица Анна Шукшина, дочь Марии Шукшиной и внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной, несколько лет назад увлеклась бодибилдингом. Теперь наследницу звездного семейства не узнать. Анна накачала такие внушительные мышцы, что ей позавидует известный экспериментами над своим телом Денис Шальных.

Сын Елены Яковлевой и Валерия Шальных тоже занимается бодибилдингом. Денис упорным трудом создал фигуру мечты, теперь он часто хвастается внушительными бицепсами и тонюсенькой талией. Однако Анна перещеголяла парня. И не только в бодибилдинге. Шукшина-младшая скоро может лишить Дениса звания самого эпатажного звездного наследника.

Но Шальных и рад. Денис никогда не претендовал на "титул", которым его щедро одарили антифанаты. Елена Яковлева и вовсе несколько раз отмечала, что ее сын очень добрый и интеллигентный парень.

В семье Шукшиных ситуация противоположная. Анна лишена родительского плеча. Мать резко осудила девушку, заявив, что ее дочь уродует себя. Наследница актрисы спорит, отмечая, что после того, как обзавелась мускулами, только и слышит комплименты от мужчин.