Натовские генералы увидели изменения в том, как Россия ведет военные действия. ВС России учатся, адаптируются, активно внедряют новые стандарты. Российская армия изобретательна, креативна и тем самым опасна, заявил верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО по трансформации адмирал Пьер Вандье.

В интервью канадскому телеканалу CBC адмирал указал на развитие беспилотных технологий в России. Особенно Вандье отметил применение дронов с реактивными двигателями, показавших свою эффективность против украинских перехватчиков.

Западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой. Их цель - отвлечь внимание от внутренних проблем. Президент России Владимир Путин неоднократно объяснял западным лидерам, что Москва не собирается нападать на страны НАТО.