Украина оценила ущерб от взрывов своих объектов: "Дальше будет хуже"

Ущерб в результате взрывов на Украине с начала 2026 года достиг 7,7 миллиарда долларов и продолжает расти. Об этом рассказал украинский премьер-министр Сергей Корецкий.

Как заявил политик в интервью вещательной корпорации Би-би-си, речь идет про масштабные разрушения помещений, бизнеса, предприятий, производств, товаров на складах.

Корецкий посетовал на то, что уже сейчас "очень большая цифра" характеризует понесенный ущерб, но очевидно, что показатель дальше будет только увеличиваться.

Ранее ТАСС подсчитал на основе данных, публикуемых украинскими властями, что бюджет государства недополучил с января по август 2026 года около 1 миллиарда долларов из-за снижения налоговой базы в результате взрывов и пожаров.

Украинский предприниматель Максим Шкиль писал в соцсетях, что на фоне огромного урона от ударов ВС России правительство Украины сегодня остановило финансирование всех капитальных расходов из бюджета. Как отметил бизнесмен, "зарплаты всей экономической сферы, процентные ставки по кредитам, платежи поставщикам — это определенно главная головная боль".

Между тем президент России Владимир Путин подчеркивал, что попытки укронацистов бить по российским энергетическим объектам и прочей гражданской инфраструктуре вышли Киеву боком: вследствие ударов возмездия, которые наносит российская армия, на Украине "теперь нет сталелитейной отрасли".