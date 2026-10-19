ЕК назвала приоритет антироссийской политики

Ограничение выдачи виз в страны Европы россиянам остается приоритетом Еврокомиссии с начала 2022 года. Об этом заявил в понедельник, 19 октября, представитель ЕК Маркус Ламмерт.

Чиновник посетовал на то, что визовая политика не входит в сферу компетенции Еврокомиссии — решения о выдаче виз принимают правительства государств, входящих в Евросоюз, на собственное усмотрение.

При этом Брюссель стремится "убедить страны ЕС" усложнить россиянам "получение шенгенских виз, особенно многоразовых виз, а также сократить их общее количество".

Незадолго до этого президент Литвы Гитанас Науседа пообещал, что "мы будем назойливы и не дадим спокойно выслушивать аргументы тех, кто согласен на выдачу виз российским туристам" . Политик напомнил, что его страна в 2027 году получит статус временного председателя Совета Евросоюза, и в этом качестве продолжит ставить ребром визовый вопрос.

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс, в свою очередь, потребовал полностью запретить выдачу европейских виз гражданам России, чтобы "ни один россиянин не должен иметь возможности путешествовать" по странам ЕС, сообщает ТАСС.

Между тем российские власти предостерегают сограждан от поездок в недружественные страны Европы. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев указывал, что там объявлена охота на россиян и потенциально арестовать могут любого, причем не спасут ни визы, ни приглашения, ни иные гарантии.