В деле Усольцевых нашли жуткую улику: это последний шанс разгадать тайну исчезновения семьи

Семья Усольцевых пропала в красноярской тайге больше года назад. Сергей, Ирина, их дочь Арина и собачка Лада ушли в поход к горе Буратинка и не вернулись. Проводилось несколько масштабных поисковых операций, но следы туристов так и не найдены. Сейчас следствие рассматривает в качестве приоритетной версию несчастного случая, но не исключает и криминал.

Знакомые Усольцевых и просто неравнодушные люди все это время вели собственное расследование в соцсетях. Они уверены, что поиски проводились недостаточно тщательно. Так, друг пропавшей семьи Валентин Дегтерев изучил кадры спасателей и обнаружил тревожную улику с кровавым следом.

Валентин объяснил, что он досконально изучил видеозаписи спасателей с прошлогодних поисков. Дегтерев уверен, что на камеру попали следы крови и нечто похожее на человеческие останки. Он пытается организовать еще одну поисковую операцию, чтобы проверить находку.

"Нужно выяснить, где все-таки снималось то видео с поисковиками. Это могут определить сотрудники СК, если свяжутся с теми спасателями, которые присутствуют на кадрах. Там два варианта: или поиски проходили по тропе, или в обход тропы. Нужно найти конкретно это место. Сейчас точных координат нет", — заявил Валентин в беседе с "АиФ".

Друг Усольцева уверен, что это единственный способ, который поможет разгадать тайну пропавшей семьи. "И после этой попытки я закончу поиски. Этим должны заниматься специально обученные люди и семья Усольцевых, последняя должна особенно усиленно их искать", — пояснил Дегтярев.