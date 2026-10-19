Новости спецоперации: российская армия уничтожает беспилотные наземные комплексы ВСУ

Кадры из Киева - дважды за сутки в городе звучала воздушная тревога. Мониторинговые ресурсы насчитали минимум восемь баллистических ракет, к ним добавились крылатые ракеты и реактивные "Герани". По данным Министерства обороны, в украинской столице поражен дата центр, логистический узел компании "Файер Пойнт" - это проект противника по созданию своих баллистических и крылатых ракет. Уничтожено производство двигателей для них и склад самих ракет, находившийся на территории локомотивного депо.

Кроме того, поражено промышленное предприятие "Химволокно", где делали компоненты для беспилотников. Под удар попали и другие украинские регионы.

"В Киевской области поражено промышленное предприятие в Ирпене завод "Планета пластик", осуществляющий производство полимерных материалов для нужд военной промышленности. В 130 км юго-западнее порта Одесса поражено морское судно типа "сухогруз", перевозившее в грузы военного и двойного назначения", - говорится в сообщении Минобороны.

На линии фронта местом крайне ожесточенных боев остается Запорожское направление. Противник пытается удержать Орехов, перебрасывает сюда подкрепление. Российская армия продолжает добиваться поставленных целей. Сегодня объявлено об освобождении села Омельник - северо-восточнее Орехова.

Появились кадры и из Доброполья. Город считался одним из ключевых узлов обороны украинских сил на Днепропетровском направлении. В результате боев Доброполье освободила российская армия. Вот что рассказывают наши артиллеристы, которые плотным огнем блокировали все въезды и выезды из населенного пункта.

Виталий Косенко, начальник штаба отделения артиллерии 110-й ОМСБр: "Изоляция была. У нас орудия дальнобойные. Они дают возможность вести огонь до 33 километров. То есть это уже за населенным пунктом. Мы не давали противнику подходить к нему. Пытались. Были попутки подъезда техники. Ночью. это было хорошо видно с беспилотников".

Штурмовики заходили в Доброполье, используя тактику перемещения малыми группами. Каждого бойца вели операторы дронов. Что позволяло перемещаться скрытно и выявлять огневые точки противника. Украинские солдаты до определенного момента вообще не понимали, что в городе есть российские войска.

Подразделения "Южной" группировки войск продолжают движение в сторону Краматорска. На этом направлении противник за сутки потерял около 230 военнослужащих и более 20 единиц техники. Тактика боевых действий продолжает меняться.

В прицел хорошо видно, что опытные стрелки поражают беспилотники противника с одного выстрела. А вот кадры с окраин Краматорска - при помощи беспилотной авиации российская армия уничтожает беспилотные наземные комплексы ВСУ.