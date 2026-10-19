Еврокомиссия ожидает, что страны-партнеры выделят 25 миллиардов евро для финансирования Украины в следующем году, общие потребности которой для продолжения военного конфликта в 2027 году оцениваются в 70 миллиардов. Об этом заявили в Брюсселе. Там признали, что ЕС не может содержать киевский режим в одиночку. И потому требуется помощь так называемых "партнеров". Накачивание Украины деньгами доказывает, что большинство находящихся у власти в Европе политиков не заинтересованы в урегулировании конфликта.

Репортаж Александра Панюшкина.