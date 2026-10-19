Литву лишили права проведения этапа Кубка мира по пятиборью за отказ допустить россиян

Международный союз современного пятиборья (UIPM) лишил Литву права проведения этапа Кубка мира в 2027 году из-за отказа пускать российских и белорусских спортсменов.

Как сообщает Sportas 24, соответствующее решение было принято на заседании исполкома UIPM. За отказ исполнить предписание союза Литва не сможет принять в Каунасе с 13 по 17 апреля 2027 года один из этапов кубковых соревнований.

В июле министр спорта России и глава российского Олимпийского комитета Михаил Дегтярев рассказал, что российские пятиборцы возвращаются на международные соревнования — с них сняты все ограничения и запреты по линии Международного союза. Политик выражал убежденность в том, что этот процесс по возвращению россиян на турниры продолжит набирать обороты.

Вслед за этим россияне на ЧМ-2026 заняли второе место в неофициальном командном зачете, уступив только белорусам (2-1-0). Один из российских пятиборцев Егор Громадский, которого цитирует ТАСС, подчеркивал: чемпионат мира в Китае доказал, что наши атлеты остались лидерами, несмотря ни на что.

Однако Еврокомиссия этим крайне недовольна и педалирует тему запрета выдачи виз в европейские страны спортсменам из России. Спортивные федерации, которые допускают атлетов из России к состязаниям под своей эгидой, а также медиакомпании, транслирующие турниры с участием россиян, предлагают наказывать отменой финансирования.