ПВО сбила 136 дронов ВСУ над российскими регионами в ночь на 20 октября

Силы противовоздушной обороны отразили очередную атаку киевского режима на российские регионы. В течение минувшей ночи дежурными средствами ПВО сбито 136 украинских летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что в период с 20.00 мск 19 октября до 8.00 мск 20 октября дроны ВСУ перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой и Орловской областей. Также беспилотники сбиты над Псковской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областями и над Московским регионом.

В Тульской области беспилотную опасность объявили вскоре после полуночи. Как сообщил в "Максе" губернатор региона Дмитрий Миляев, в течение ночи уничтожен один украинский беспилотник. Повреждений и пострадавших нет.