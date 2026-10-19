Тегеран обратился к России с просьбой укрепить свои порты на Каспии для использования этого пути в поставках продовольствия. Об этом рассказал в понедельник, 19 октября, иранский вице-президент Мохаммад Реза Ареф в ходе встречи с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Как подчеркивал Ареф, северный путь и маршрут между Россией и Ираном имеет огромное значение, особенно для обеспечения поставок зерна и основных продуктов питания. Однако "некоторые беспорядки Украина создала в этом регионе, на севере нашей страны", чтобы "создать какое-то яблоко раздора, чтобы наши страны столкнулись с проблемами".

Иранский политик призвал не допустить, чтобы "эта страна достигла своих целей", поэтому исламская республика попросила у российских властей укрепить южные порты на Каспии, "чтобы мы смогли по этим путям двигаться вперед и обеспечивать друг друга" (цитаты по "Интерфаксу").

Российские власти не раз подчеркивали готовность посодействовать укреплению мировой продовольственной безопасности, продолжая поставки зерна. Однако недружественный Запад препятствует этому своими рестрикциями, а киевский режим — диверсиями и терактами против судов, доставляющих продукцию АПК.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указывала, что киевский режим устраивает атаки на гражданские торговые суда с целью дестабилизировать международный энергетический и продовольственный рынки.

Между тем латвийский премьер-министр Андрис Кулбергс признал, что при всём своем антироссийском настрое его страна не в состоянии ограничить или полностью запретить транзит зерна из России через свою территорию. Если Латвия попытается сорвать транзит, ей грозят огромные иски — один такой процесс на 12 миллиардов евро уже идет.