Стало известно о новых подвигах героев СВО

Новые примеры профессионализма и смелости российских бойцов в ходе СВО. Гвардии старший лейтенант Дмитрий Белик с подчинёнными, доставляя боеприпасы артиллеристам, попали под атаку вражеских fpv-дронов. Умело маневрируя, Дмитрий вывел машину из зоны поражения и оперативно подвёз снаряды на позиции

Гвардии младший сержант Константин Агальцов на своём "Багги" доставлял средства связи на пункт управления. Заметив беспилотники ВСУ, Константин ушел от прямого попадания, меткими выстрелами ликвидировал коптеры и своевременно подвёз необходимое имущество сослуживцам.